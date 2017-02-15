華航新機載客率高 洽談倫敦巴黎新航線
華航集團董事長何煖軒表示，華航的A350的長程新機加入營運後，飛歐洲的載客率不錯，引起歐洲的航空公司緊張，目前華航正在洽談下半年飛航倫敦和巴黎新航線。
華航總經理謝世謙透露，華航正在和倫敦方面洽談究竟要降落在哪個機場，由於最大的希斯洛機場已經非常滿，不太容易擠進起降時段，但正在努力中，預計飛航倫敦可能落在今年第4季。
華航集團今天春酒儀式，何煖軒表示，去年華航與荷航、德航、法航、日航、達美航空等公司洽談共用班號及各式協定等，對華航都是正面發展，也讓華航營運更添活絡，新買的飛機已經不太夠用。
何煖軒指出，新買的A350飛機首航荷蘭阿姆斯特丹後，回航班機載客率高達96%，其中75%都是外籍旅客，並非只載華僑和台商，讓不少歐洲的航空公司頗為緊張，很擔心華航載走太多亞洲客人。
至於新增的倫敦航點，何煖軒說，倫敦航點預計下半年開航，至於要降落哪個機場正在評估中；籌劃新開的巴黎航點，正在和法航洽談共用班號中。
華航今年1月初為台灣飛機維修公司第二棚廠興建工程舉行動土典禮，並與空中巴士公司簽署合作意向書，由空巴支援，全面提升在台灣的飛機維修、工程及技術訓練能力。
何煖軒透露，維修部門的士氣相當高，日前空中巴士(AIRBUS)公司高層來拜會華航，甚至詢問有無進一步合作的可能，顯然非常看中華航在亞洲的維修能力。
謝世謙則說，新的A350交機略有延遲，目前長程運能的飛機不夠用，因此飛航倫敦的時間可能落在今年第4季；另外，原本各界擔心台灣虎航虧損的問題也解決了，台灣虎航今年1月交出盈餘的成績單，正式轉虧為盈，表現相當優異。1060215
(中央社)
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