NBA》力挺隊友羅培茲 豪哥盼球隊留人

林書豪即將在明星賽後傷癒歸隊，他力挺隊友羅培茲，希望球隊留人。(摘自林書豪臉書粉絲頁)

林書豪因大腿拉傷連續缺席23場賽事後，總算與球隊進行今年首度練球，不過本季僅出賽12場比賽的他直言練球狀況並不佳。

林書豪預計在明星賽後首場比賽復出迎戰金塊，林書豪說「我覺得自己本季打得不是很好，但我仍然有競爭力。」艾金生表示，接下來還有10天的時間能讓林書豪調整，而且他今天的練習投了許多好球，相信他會越來越好的。

林書豪在復出前仍會與球隊進行至少兩次練球，在明星周放假空檔，他將遵照球隊給他的復健計畫繼續進行自主訓練，期待能在歸隊後幫助球隊和隊友擺脫低潮。

林書豪說，「我能感覺到隊友們的努力，他們打得相當拚命，並且是用正確的方式在打球、傳球和試圖在場上做出對的事情。」

林書豪坦言只能在場邊看著隊友陷入掙扎，讓他感到相當不好過，「我不想說謊，每個人都有這種感受，踏入球場時我的感覺也很糟糕，我甚至對於自己有許失望。」

隨著交易截止日即將到來，籃網近來正評估將先發中鋒布魯克羅培茲交易出去的可能性，林書豪出面力挺隊友，「希望能與羅培茲攜手打完本賽季最後27場比賽，他能幫助我打出最佳水準，我喜歡與他一起打球，他是個很棒的人。」

(中時電子報)