NBA》力挺隊友羅培茲 豪哥盼球隊留人
林書豪因大腿拉傷連續缺席23場賽事後，總算與球隊進行今年首度練球，不過本季僅出賽12場比賽的他直言練球狀況並不佳。
林書豪預計在明星賽後首場比賽復出迎戰金塊，林書豪說「我覺得自己本季打得不是很好，但我仍然有競爭力。」艾金生表示，接下來還有10天的時間能讓林書豪調整，而且他今天的練習投了許多好球，相信他會越來越好的。
林書豪在復出前仍會與球隊進行至少兩次練球，在明星周放假空檔，他將遵照球隊給他的復健計畫繼續進行自主訓練，期待能在歸隊後幫助球隊和隊友擺脫低潮。
林書豪說，「我能感覺到隊友們的努力，他們打得相當拚命，並且是用正確的方式在打球、傳球和試圖在場上做出對的事情。」
林書豪坦言只能在場邊看著隊友陷入掙扎，讓他感到相當不好過，「我不想說謊，每個人都有這種感受，踏入球場時我的感覺也很糟糕，我甚至對於自己有許失望。」
隨著交易截止日即將到來，籃網近來正評估將先發中鋒布魯克羅培茲交易出去的可能性，林書豪出面力挺隊友，「希望能與羅培茲攜手打完本賽季最後27場比賽，他能幫助我打出最佳水準，我喜歡與他一起打球，他是個很棒的人。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。