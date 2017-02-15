淡江大橋有譜 環評專案小組建議通過
淡江大橋終於有譜了，環評專案小組建議通過！環保署今（15）日進行「淡江大橋及其連絡道路規劃」環差第3次初審，之前爭議較大的管理中心空間規劃縮小，且不開放遊客進入，委員評估對環境影響降低，建議通過並送交環評大會。
淡江大橋是連接新北市淡水和八里的跨河大橋，於2013年通過環評，全案包含周邊聯絡道路長11.35公里，分三標施作，目前第一標已完工，第二標施工中，第三標則為主橋面，辦理發包中，預計2017年起施工，工期約4年。
此次變更主要在為主橋面設計，主橋型從原本的鑽石雙塔橋型，變成單塔斜張橋，並規劃層樓的管理中心來監控交通狀況，但先前卻遭環評委員批評，管理中心功用說明不清，開放遊客觀景更可能造成交通堵塞，違反淡江大橋疏通交通的意義。
本次開發方將管理中心樓地板面積縮減78％，從5000平方公尺改為1000平方公尺，高度也從3層樓降低為2層樓，並排除遊憩功能，不對外開放，僅作為行控中心使用；以此估算，剩餘土方約39.7萬方，規劃做台北港填方使用。
本次擔任主席的環評委員李公哲等人認為，本次已將管理中心縮小，降低環境影響，最後環評結論，要求補充橋樑匝道行車安全管理規劃，與淡水河口海岸變遷文獻調查，營運期間汙水下水道處理等文件，並建議通過，送交環評大會做最後處置。
(中時)
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