擬提高大貨車排汙標準 業者：死給你看
對抗空汙問題，環保署擬提高移動汙染源排汙標準，於今日召開「交通工具排放空氣汙染物罰鍰標準」修正公聽會，業者指出，他們不是不願換，而是經濟問題考量，希望政府能考量配套措施，例如提高補助等，來鼓勵業者汰換舊車，不要將業者逼上絕路。
環保署日前預告《交通工具排放空氣污染物罰鍰標準》修正草案，將提高車輛排放空氣污染物罰鍰標準，1年內被抓到排污違規可累計最高罰3倍，汽、機車及大型車最高可分別罰到1萬8千元、3萬6千元及6萬元，此外一期及二期柴油車，罰款也分別提高到原來的4倍及3倍，達到2萬元及1萬5千元，年度累犯者罰鍰上限更提高至6萬元。
業者普遍認為，不是不肯換，而是因為經濟能力不好，如果沒有相關配套措施及緩衝期，大貨車跟小貨車成為累犯是必然的，如此不斷加倍罰下去，只怕到最後，業者難以生存，只能「死給你看」。
環保署空保處簡任視察胡明輝說，罰則提高是提醒業者維修，環保署並非以罰為目的，且國內目前老舊柴油大貨車還有8萬多輛，如果一台柴油大貨車新車要300萬，環保署補助30萬元，全部補助的話需要240億元。但柴油車空污費一年才收9億，20年也補助不夠，會把意見全部記錄下來，再做討論。
(中時)
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