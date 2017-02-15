獲民進黨提名穩上高雄市長？劉世芳：未必
備戰高雄市長選舉，民進黨立委劉世芳今天再度上廣播節目專訪，主持人周玉蔻問她，若要參選高雄市長，為何當初要來選立委，質疑此舉算是「落跑」。劉世芳則說，這是制度使然，過去林佳龍、賴清德轉戰直轄市長之前也是立委身份，承諾若獲民進黨提名高雄市長候選人，就會辭去立委，並強調每一個有志參選市長的立委都該如此，「我想這是天經地義的」。
周玉蔻問，獲得民進黨提名幾乎可代表勝選，為何要辭掉立委？劉世芳則說「未必」，雖然市長陳菊的民調很高，但現在民進黨中央執政開了太多改革視窗，到時仍端看市民的感受。
由於陳菊日前說「沒有接班人」，周追問，這樣算不算跟劉切割？劉說，陳菊當年出獄時，在人權與勞動領域，到後來選舉時，她都有參與，所以陳菊對她友善也是很自然，二人相知相惜。她說，當然希望獲得更多幫忙，但在行政上，陳菊要保持中立，他也必須走出自己的風格。
此外，另一位市長擬參選人、綠委陳其邁的父親「陳哲男案」也引發關注。周詢問，案情是否可能扯入選舉？劉世芳認為，若市民在乎這個問題，就有必要解釋清楚，但如果市民覺得牛肉重要，就會努力端政見，黨內民調看重的還是知名度與支持度，她自己還是要先打開知名度。
(中時)
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