響應醫療分級 台北榮總簽50家合作診所

台北榮總院長張德明(後排二)到合作診所進行揭牌。（台北榮總提供）

為響應政府落實醫療分級，台北榮總力推雙向轉診，和50家社區醫療群診所合作，未來計畫再邀請北投、士林、淡水、蘆洲等社區51家診所參與。北榮表示，合作診所都會懸掛「台北榮民總醫院合作診所」，若有進一步檢查或治療之需，能持診所轉診單，到醫院的指定窗口，快速接受診治。

衛福部近年來持續推動醫療分級，為避免醫療資源遭濫用，呼籲民眾不要「大病小病都往大醫院擠」。截至本月13日，北榮已和周邊50家診所完成「雙向轉診」的合作簽署，未來預計朝破百家邁進。

北榮指，民眾在診所就醫時，若經評估有「上轉」需求，像是要更精密的檢查或手術處置等，可持診所醫師開立的轉診單到北榮；該院在家醫、婦產、兒科、急診等科別，皆設置「指定轉診醫療窗口」，能快速安排民眾就診。

此外，合作診所醫師也可利用台北榮總「轉診資訊平台系統」，追蹤、掌握轉診病人的醫療處置結果，待病人在醫院病情好轉、「下轉」回診所時，診所醫師便能立刻銜接後續診療。

(中時)