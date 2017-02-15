不爽排隊猛咳嗽 港仔痛毆中山女高師
香港籍李姓退休教師，去年到新竹某飯店用餐時，因不滿排在後方中山女高蔡姓女老師在他背後不停咳嗽，轉身報復性對著蔡女的臉咳嗽，入內用餐時再對蔡女爆走揮拳，蔡女臉部掛彩，怒向李男求償8萬餘元，新竹地院民事庭審理後判賠6萬650元。
判決指出，蔡女去年3月間與母親、大姊到新竹市某飯店用餐，排隊入場時，站在與妻子來台旅遊的香港籍李姓男子後方。
蔡女指控，李男突然轉身，刻意對著她的臉大力咳嗽，她不解地向李男質問，對方卻嗆她素質不好，經服務生調解，李男仍執意面對著她不肯回頭，要求換排在蔡女後面。
兩造後來進入餐廳用餐，蔡女前往餐點區取沙拉時又遇上李男，李故意站得很近對她哈氣、咳嗽，蔡女刻意拉開距離，李男突然嗆「是妳先動手的」，出拳打中蔡女臉部，蔡眼鏡被打飛，忍痛拿盤子抵抗，李男竟擺出武打姿勢，重複說「你怎麼打人？」、「來啊、來啊！」
最後在餐廳人員及李妻等人阻止下，李男才停手，蔡女送醫證實左臉部挫傷、紅腫，疑似腦震盪，氣得報警提告，刑事庭一審判李男拘役20日，得易科罰金，蔡女附帶民事求償8萬餘元。
民事庭法官審理時，被告李男未到庭申辯，僅具狀請法官參考派出所紀錄。法官審酌後認定蔡女索賠有理，權衡後判李需負擔醫藥費加上精神撫慰共6萬餘元賠償。
(中時)
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