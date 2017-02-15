新竹驚見易燃油桶 環保署大陣仗解危

我要評比

新竹市與新竹縣交接處的舊社大橋下今天被人發現囤積10多桶廢棄油桶，散發濃濃化學味，有引燃之虞。行政院環境保護署環境督察總隊獲報後緊急處理，幸未釀成意外。

新竹縣市政府環保局上午分別接獲民眾報案，舊社大橋下出現10多桶廢氣油桶。環保局人員為防止意外發生，立刻通報環保署、新竹市政府警察局鑑識科、新竹市府環保局等單位現場會勘。

環保署稽查人員全副武裝，穿白色防護衣，抽取廢棄桶內不明液體，並帶回乳白色與墨黑色等各式液體進一步鑑識。稽查過程中為防止意外爆炸，還拉起封鎖線，所幸經緊急處置，未發生危險。

環保局初步鑑識後發現屬揮發性有機溶劑，有易燃之虞，已逐桶採樣，釐清桶內液體來源，至於是誰棄置油桶，警方正調閱監視錄影器，以了解案情。1060215

(中央社)