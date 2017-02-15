陳副總統：鬆綁法規 帶動台灣生醫產業

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副總統陳建仁今天接見「國家生技醫療品質獎」獲獎團隊代表，他說，政府將持續鬆綁法規，加強新藥研發審查過程，期能帶動台灣生醫產業發展、開拓國際市場。

陳副總統今天在總統府接見「國家生技醫療品質獎」獲獎團隊代表，訪賓一行由「國家生技醫療產業策進會」名譽會長陳維昭陪同，衛生福利部次長何啟功也在座；副總統說，對獲獎者為國人提供優質生醫產品及醫事服務，展現台灣生技產業軟實力的卓越貢獻，他表達高度肯定。

副總統致詞表示，「國家生技醫療產業策進會」長期協助政府落實健康服務產業的發展，結合產業、學研及醫界，提供生技醫藥資源的合作平台，並深入產業盤點台灣生技強項，建置國際鏈結雲端平台「Taiwan Healthcare+」，在國際上行銷台灣生技產業與醫療服務，值得肯定。

副總統指出，該會自1998年起主辦「國家生技醫療品質獎」，至今長達19年，該獎項已成為台灣生醫界的「奧斯卡」，代表品質的最高指標與榮耀，除了讓國內最強的生醫成就站上世界舞台發光發熱，也讓全世界都能看到台灣。

副總統也提到，日前他到新竹生醫園區出席「生醫產業創新方案執行中心」揭牌典禮，實地瞭解台灣在生技醫藥產業研發的具體成果。他除了高度肯定國內業界的努力，並對國際大型醫藥廠商來台設立研發中心，表示感謝。

他強調，新政府上任後，已將生物科技列為「五大創新研發計畫」的重點產業，未來也將串連台灣本土廠商、法人及學研機構，希望從生醫產業發展開始，讓台灣產業走向升級轉型，以提升產值與附加價值。

副總統進一步指出，政府將持續鬆綁法規，加強新藥研發審查過程，期能帶動台灣生醫產業發展、開拓國際市場。同時，政府也積極延攬國際人才、引進國際技術及知識，希望透過各種努力，讓台灣西部沿著南港生技園區、竹北生醫園區、中部科學園區及南部科學園區等，逐漸形成生醫聚落。1060215

(中央社)