曼非斯網球賽 盧彥勳力戰3盤惜敗

我要評比

台灣網球選手盧彥勳今天在曼非斯公開賽（Memphis Open）中先拿首盤，但後兩盤都跟對手殺進搶七，且連丟兩盤，最後以1比2輸球，在首輪止步。

世界職業網球協會（ATP）總獎金64萬275美元（約新台幣1944萬元）的曼非斯公開賽，當地時間13日起在美國曼非斯進行7天賽事。

盧彥勳在單打首輪賽事，以6比4、6（4）比7、6（7）比7敗給美國地主選手佛里茲（Taylor Fritz）。1060215

(中央社)