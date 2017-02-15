林書豪明星賽後可望丹佛復出
美NBA職籃明星賽本週末登場，列入傷兵的籃網林書豪今天傳出好消息。總教練艾特金森透露豪小子可望明星賽後復出，預計24日作客丹佛金塊將可見到林書豪馳騁球場身影。
美職籃全明星賽（NBA All-Star Game）17至19日在紐奧良（New Orleans）登場，各家球隊趁機放假休戰。林書豪持續復健之路，狀況不錯，除跑跳投外，今天終於參與球隊練習，獲得總教練艾特金森（Kenny Atkinson）的「綠燈」通行。
艾特金森說，明星賽期間，林書豪有10天可以重拾節奏感，調整自己到更佳狀態。他看起來不錯，投籃有準頭，希望再改進，以他的才幹及經驗，對球隊是好消息。
至於林書豪則頗為自責，他告訴美媒，「我打得不好，但我有競爭力。」大家都很拚命，但看到球隊戰績持續探底，感覺真的很不舒服、很難過。
明星賽後，戰績墊底的籃網將一連移師作客8場，首場是2月24日在丹佛出戰金塊，緊接著是強敵金州勇士，另有6場在3月上旬。
自從去年耶誕節以來，列入傷兵的林書豪未再上場。倘若24日復出，完全符合籃網總經理馬克斯（Sean Marks）推算。籃網曾於1月23日宣布林書豪仍須3至5週復健，按當時說法，亦即最快2月下旬才有可能。
去年11月初迄今，林書豪左大腿3度拉傷，超出各方預期，總計本季已缺戰44場，過去出賽12場，每場平均拿下13.9分、5.8次助攻、3.3個籃板和1.3記3分球，在籃網頭1年表現還算不錯。1060215
(中央社)
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