同德家商師生赴日本料理賽 獲3金2銀

同德家商5名師生到日本參加藝術料理競賽，於杏仁糕展示組獲3金、2銀成績，作品栩栩如生、非常精緻，校方今天表揚選手。

同德高級家事商業職業學校食品科教師辜韋勳、學生陳柏樺、羅芳如、王有欣、餐飲科教師魏心慧，日前參加日本國際藝術料理競賽杏仁糕展示組，獲得3金2銀，學校董事長謝招宏、校長林元貴今天公開表揚、頒發獎金鼓勵，肯定學生耗時2、3個月的辛勞製作。

辜韋勳作品名稱「瓦力機器人」獲金牌、陳柏樺作品「料理鼠王」獲金牌、羅芳如作品以動畫「恐龍當家」獲金牌、魏心慧作品「台灣的特色原住民」獲銀牌、王有欣作品以電影動畫「天外奇蹟」獲銀牌。

年僅26歲的辜韋勳身兼參賽選手及陳柏樺、王有欣的指導老師。他說，作品耗時約2、3個月製作，小心手提搭飛機到日本參賽，他的作品為呈現機器人金屬光澤及歲月鏽蝕感，調色特別花費功夫，這次能與許多國家選手同場競技並獲獎，過程學習很多。

魏心慧第一次參加國際賽。她說，作品選定具台灣特色的原住民，透過仿木雕手法，展現樸實、堅毅的人民風格，製作時，須等待前一個製程乾燥，才能繼續下一步驟，很花時間，尤其作品人像的臉部表情及神韻，更需仔細琢磨，才能呈現蘊藏的精神。1060215

(中央社)