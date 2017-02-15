競逐雅加達省長 三強樂觀看選情

印尼全國性地方選舉今天登場，其中最受關注的就是雅加達正副省長選舉。角逐連任的華裔省長鍾萬學上午投票後呼籲所有選民前往投票，行使他們的權利。

雅加達正副省長選舉3組候選人分別是執政黨民主奮鬥黨推出現任華裔省長鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）；前總統尤多約諾推出長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和雅加達省府官員希爾菲娜（Sylviana Murni）；大印尼運動黨主席普拉伯沃推派前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。

其中以身兼華人及基督徒雙重少數族群身分的鍾萬學選情最受矚目。

大批媒體上午守候在鍾萬學住家所在的潘泰社區（Pantai Mutiara）。鍾萬學和妻子及兒子9時多現身投票所，神采奕奕向選民及媒體致意，和家人一起領票、投下攸關雅加達未來的一票。

鍾萬學投完票後表示，因為選民的選擇將決定雅加達的未來，他希望所有選民都前往投票所投票，行使投票權。

他也說，在每一個村里都有監票人員，如果發現有人用假的身分證投票，會馬上通報處理。他也感謝各界一起努力維持良好的選舉秩序。

另一方面，3號候選人阿尼斯上午也和家人前往投票所投票。他先前表示對選情很樂觀，認為可以獲得亮眼的成績。他在投票後說，「我們努力奮鬥並祈禱，相信神會安排一切，決定雅加達選民的心」。

1號候選人阿古斯也在上午完成投票。對於前肅貪委員會主席安塔薩里（Antasari Azhar）在選前爆料前總統、即阿古斯的父親尤多約諾涉入貪腐案一事，阿古斯表示，他有信心這件事不會影響到自己的選情，相信民眾會有智慧面對這個問題。1060215

(中央社)