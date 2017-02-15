百年老樹才解除列管 地主秒砍 民情激憤

花蓮市民德一街、民權四街路口的150歲老琉球松樹，去年9月遭人以硫酸液體戕害致死，經過半年的搶救，仍回天乏術，本應是綠意盎然的老樹，變成枯黃枯木。（張祈攝）

本月8日邀集樹委會組專案再次勘查，老松樹仍因傷重，搶救不治。（張祈攝）

本月8日邀集樹委會組專案再次勘查，老松樹樹根明顯有多處穿孔，疑似為灌入硫酸之處。（張祈攝）

昨天才宣告解除列管，地主今天就砍樹整地。（張祈攝）

昨天才宣告解除列管，地主今天就砍樹整地。（張祈攝）

位於花蓮市民德一街、民權四街路口的150歲老琉球松樹，去年9月遭人蓄意以硫酸液體戕害致死，儘管半年來努力搶救，仍然天乏術，全株黃化的老松樹昨天才解除列管，地主今天就來砍樹整地，引起不少民眾怒斥，殺死老樹的凶宅要蓋豪宅，號召大家來凶宅打卡！

這棵高齡的琉球松樹為縣府90年公告的珍貴老樹，去年9月24日遭人蓄意倒入硫酸液體，經民德里里長周玉寶發現後檢舉報警，警方旋即以現行犯逮捕移送，縣府雖獲報後展開搶救，雖立即以大量清水稀釋樹身及土壤上藥劑，半年來持續觀察追蹤老樹復原狀況，不料嫌犯殺樹意圖強烈、手法殘忍，老樹最後沒能救回。

老樹搶救無效，引起民眾憤怒，怒批政府無能，殺死老樹竟讓地主成最大受益者！花蓮保護老樹聯盟成員張淑貞老師怒批，昨天才宣告解除列管，地主今天立刻砍樹賣地，現行犯只輕罰16萬，賣地蓋房就賺3、4千萬，根本就是鼓勵大家這麼做，她也質疑，人受重傷修復都要好幾年，一棵老樹才半年就被判死刑，且被砍下的樹幹看起來並無枯死，到底從何處判定老樹已死？

花蓮農業處表示，從去年9月底老樹遭人蓄意到戕害後，儘管縣府當時即刻介入進行搶救，並邀請樹木保護專家陪同會勘，但10月、11月卻發現除了早先潑硫酸舊傷之外，還出現環狀剝皮現象的新傷，且有加重情況，本月8日邀集樹委會組專案再次勘查，松樹已全株黃化枯死，決定依法解除列管。

(中時)