國民黨非地下組織 韓國瑜妻：選一個能把黨扶起的人

韓國瑜妻子李佳芬出席國民黨雲林縣黨部團拜，向同志懇託拜票。（周麗蘭攝）

李佳芬（左五）和大家呼口號加油，斗六市黨部主委林聖爵（左一）也是韓國瑜的支持者，他呼籲選戰將不要選皇帝。（周麗蘭攝）

不少婦女因認同李佳芬而認同韓國瑜，當場連署（周麗蘭攝）

國民黨雲林縣黨部今天上午舉行團拜，致詞者不約而同聚焦黨主席選舉，韓國瑜妻李佳芬也出席懇託。她表示，藍軍不是不在，是心死，這也是韓國瑜投入選戰的理由，雲林是韓國瑜的基地，如果他當選，會讓大家看到不一樣的國民黨，國民黨不是地下組織，是黨員可以抬頭挺胸力挺的黨。

今天出席參加團拜的有黨籍公職人員、二十鄉鎮市黨部幹部、民眾服務社主委、婦女組織，團拜人數是近年來最多，超過一百多人。

主委陳聰敏表示，過去一年國民黨遭遇「總統沒有了、行政院沒有了、國會沒有了」，在蔡政府低劣執政，不只黨員受苦，民眾也受苦，未來的路會很艱辛，黨的專職人員要有新觀念、新組織。

他說，蔡政府執政滿意度直直落，國民黨的力量仍大，今年520是新指標、契機，黨主席、全國黨代表都將改選，接著若2018縣市長過半，2020（總統大選）就有機會。

斗六市黨部主委、縣議員林聖爵致詞說，國民黨現在需要的是戰將不是皇帝，帶領黨員努力向前，希望大家深思選出最優秀的人選。

韓國瑜夫人、前雲林縣議會國民黨總召集人李佳芬表示，她先生這八個月來遭到民進黨新潮流派系惡整，日夜被監控，放眼受屈辱的不是只有韓國瑜，劉兆玄、葉金川都同樣面臨被汙衊人格後下台，「被整成這樣，卻無人奧援」。

李佳芬說，其實藍軍不是不在，是心死了，不知道民心發生甚麼事，最近很多人鼓勵他們夫妻，「才從來不知道有這麼多藍軍」，韓國瑜只要上電視節目、寫fb，就有年輕人主動聯繫要連署。

她說，韓國瑜不是被摸頭也OK的人，雲林是韓國瑜的基本地，人不親土親，拜託大家讓他的連署過得漂亮，如果他當選黨主席，一定讓大家看到不一樣的國民黨。

李佳芬表示，只要我們為子孫做事，子孫將來會孝順我們，能力就在大家的手上，選一個能把國民黨扶起來的人，讓黨員走出去抬頭挺胸，敢說「我是國民黨人」，國民黨不是地下組織，是有尊嚴的。

團拜會後，雲林縣議會現任國民黨總召集人李明哲（李佳芬胞弟）發送連署書給參加團拜的人員，不少婦女當場動筆連署。

(中時)