機捷開放個人試乘 柯P體驗讚品質好

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台北市長柯文哲(左)15日在桃園市長鄭文燦(右)的陪同下，搭乘桃園捷機場捷運。(鄭任南攝)

台北市長柯文哲(左)15日在桃園市長鄭文燦(右)的陪同下，搭乘桃園捷機場捷運。(鄭任南攝)

機場捷運明天放個人試乘，今天下午台北市長柯文哲與桃園市長鄭文燦從A1站一起搭車到機場第二航廈站，鄭文燦表示，正式通車時有信心達標，北北桃生活圈也更方便；柯文哲說，機捷通車後，會找行政院出面整合松機遷建問題，A1上方的雙子星可望在明年動工。

鄭文燦表示，以後台北、桃園距離變近了，從A1到機場大概36分鐘，旅程很平穩、舒適，明天開始自由試乘，3月2日正式通車，有信心達標，北北桃生活圈也會更方便。

柯文哲說，機捷3月2日正式營運，是具有時代意義的一件事，經過這麼長久的努力，特別是在鄭文燦和桃園捷運公司努力下終於可以正式啟用。

他說，從台北搭到機場非常舒適、平穩，品質非常好，這條捷運線開通，讓首都生活圈實質意義更容易達成，機捷開通對台北松山機場的發展會更明確，會再找行政院出面整合松機遷建問題，雙方應該以為大的合作加速完成。

柯文哲指出，A1站上方就是雙子星，今年預算通過已在做規畫，希望明年正式開工，機捷對國門印象，北門也花很大力氣整理，周邊設計今年世大運舉辦前會整理完畢。

最後，柯文哲再次感謝鄭文燦2年努力，終讓機捷開通，正式宣告首都生活圈延伸到桃園。

(中時)