劉世芳「辭立委」說 趙天麟轟：假議題
針對綠委劉世芳指出，「如果贏得民進黨黨內初選，就要辭去立委」，綠委趙天麟則在臉書開砲，指辭立委是假議題，坦言這樣的說法有點怪，因為市民更關心的是，誰能提出更好的施政願景，讓市民過好日子。
趙說，「辭職」從來就不是問題，2012年他和邱毅競選立委時，就直接放棄議員連任，他在乎的是團隊精神，應該視小英總統與陳菊市長執政團隊的需要來判斷，採取一致的行動。
談及高雄捷運黃線規劃，趙表示堅決反對BOT，中央政府必須負擔更高比例的出資比，協助建設高雄捷運路網的最後一塊拼圖，這是對高雄的公平正義。
(中時)
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