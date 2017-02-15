劉世芳「辭立委」說 趙天麟轟：假議題

立委趙天麟也有意爭取民進黨提名參選高雄市長。（報系資料照 王錦河攝）

針對綠委劉世芳指出，「如果贏得民進黨黨內初選，就要辭去立委」，綠委趙天麟則在臉書開砲，指辭立委是假議題，坦言這樣的說法有點怪，因為市民更關心的是，誰能提出更好的施政願景，讓市民過好日子。

趙說，「辭職」從來就不是問題，2012年他和邱毅競選立委時，就直接放棄議員連任，他在乎的是團隊精神，應該視小英總統與陳菊市長執政團隊的需要來判斷，採取一致的行動。

談及高雄捷運黃線規劃，趙表示堅決反對BOT，中央政府必須負擔更高比例的出資比，協助建設高雄捷運路網的最後一塊拼圖，這是對高雄的公平正義。

(中時)