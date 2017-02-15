奪命特工在逃 傳越女毒殺金正男

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馬來西亞機場的監視器錄影帶顯示，兩名疑為越南人的女子在行凶後，準備搭乘計程車逃離現場。（YouTube截圖）

北韓最高領導人金正恩的長兄金正男在馬來西亞機場遇刺身亡，消息傳出後，舉世震驚。韓國媒體廣泛認為，這是金正恩為確保個人政權而下的殺手。

而就在馬來西亞傳出，兩名女特工毒殺金正男的訊息後，據韓國《中央日報》15日引述共同社報導，日本政府相關人士說，殺害金正男的兩名女性已經死亡。不過，大馬警方說，目前並未發現任何可疑屍體來證實此事。

據馬來西亞媒體報導，兩名女性嫌犯在吉隆坡機場殺害金正男後，隨即搭計程車逃逸，而大馬警方正在追捕中。

馬來西亞東方日報引述一名警方高層消息人士的話說，監視器的影帶顯示，兩名女性行凶後，隨即搭乘計程車逃離現場。而警方根據影帶，循線逮捕了這名計程車司機。

根據這名計程車司機透露，這兩名女子自稱是越南人。

另外，據英國《電訊報》（The Telegraph）報導，這名司機大約30幾歲。而警方根據司機提供的線索，再加上影帶判斷，這兩名女子可能是越南人。

大馬警方認為，2名女特工是受雇進行這次暗殺行動。警方已查明女特工所噴的毒劑，是遠比氫化物更毒的毒物。

要求匿名的大馬警方高層官員說，他們正在搜索這兩名相信仍在馬來西亞境內的疑似越南特務。

這名官員說，北韓政府已派一名高級外交人員到馬來西亞，要求不要驗屍，但並未被馬國所接受。

(中時電子報)