年金戰將開打 公務員協會設前進辦公室
中華民國全國公務人員協會理事長李來希今天表示，將在立法院隔壁設立協會辦公室，並將徵才負責處理相關事務，來迎戰將開打的年金改革大戰。
年金改革方案3月將送進立院，年金改革大戰即將開打。李來希今天表示，為了要進行長期抗戰，成立「全國公務人員協會前進辦公室」，地點就設在立法院隔壁，目前正在裝潢當中，預計下個月開張。
辦公室除了提供給全國公務人員協會成員辦公之外，也將設置會議室免費提供給公務員租借使用，也備有睡袋供公務員需要進行抗議時的休息地。李來希說，將規劃網路之聲平台，向外界發聲。
李來希指出，為了要讓辦公室事務可以順利進行，將要徵求一名認同改革理念的熱心人士，工作內容包含整理檔案以及協助辦公室的相關事務等，月薪新台幣3萬元起跳，年終獎金至少1個月以上，且有經驗跟能力者，都可以談薪。
李來希說，雖然辦公室在4人以下，但員工一定會有勞健保，讓勞工一定有保障。1060215
(中央社)
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