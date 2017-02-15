色誘暗殺樣樣來 北韓女特務惡名昭彰

北韓領導人金正恩的同父異母兄長在馬來西亞身亡，疑遭北韓女特務毒殺。北韓素以利用女性從事秘密任務著稱，像是金賢姬、元正華等女間諜，均曾引起世人關注。

馬來西亞「星報」（The Star）今天刊出1張截自監視錄影器的畫面，指1名在馬來西亞當地機場外穿著白衣、短裙的女子，疑為刺殺金正男的2名女特務之一。

北韓向來以使用女性從事秘密任務著稱，有些人被訓練從事色誘、謀殺。最有名者就是參與1987年大韓航空858班機爆炸案、造成115人喪生的金賢姬（Kim Hyun-hee）。

當年才25歲的金賢姬，與另一共謀在巴林（Bahrain）被捕時，兩人都口銜氰化物毒片，寧願自殺也不願被捕。

英國「每日郵報」（Daily Mail）曾報導，當年北韓領導人金正日命令金賢姬阻撓1988年漢城奧運，他認為，如果炸毀南韓班機，各國運動員就會害怕，不敢到漢城。

金賢姬學生時期就因外型亮麗、聰慧過人，被當時正在網羅秘密間諜的北韓政權注意到。1980年代，金賢姬被送進偏遠山區接受精英間諜訓練，除軍事訓練，也必須學習日文，好在海外從事任務。

金賢姬1987年在巴格達登上1架南韓客機，她在客機中途過境巴林時下機，把定時炸彈留在座位上方的置物櫃，最終班機炸毀，機上115人全數罹難。不過當她試圖持日本假護照出關時被識破，連同另1名特務遭到逮捕。

精通日語、略曉華語的金賢姬，自巴林押解回南韓後，曾一度佯裝是中國大陸人士，讓旅居南韓的華人頻遭羞辱。

逃過死刑的金賢姬現定居南韓，有保鑣護衛。她曾接受外媒訪問時表示，北韓不是個國家，是個教派，「如果說錯了話，就算只是脫口而出，都會進勞改營」。

金賢姬在接受南韓電視訪問時曾說，北韓為了把她培養成超級特務，曾派她到廣州體驗異國生活，增加適應力，當時大陸女星陳沖是她「學習對象」之一。金賢姬還曾出書「現在我要過女人的生活」，描寫她在北韓的生活。

另一宛若電影「色．戒」現實版的北韓女諜則是元正華。南韓於2008年指出，滲透中國大陸後偽裝成少數民族的北韓女間諜元正華，利用嫁給南韓男性的方法進入南韓後，對多名南韓軍官施展美人計，套取南韓軍事機密交給北韓。

但也並非全部北韓女間諜都是暴力黑寡婦。據1名前北韓高階官員於2014年揭露，北韓訂有1個「種子計畫」。

據英國「電訊報」（Telegraph）報導，在該計畫裡，前往平壤的高階訪問者，都會配有1名極具吸引力的伴遊，然後數月後，當事人都會收到黑函，指當初的伴遊懷了孕。藉這類黑函，北韓政府會要求被鎖定的記者及商人，提供有用的情資或商務機會。

南韓媒體曾引述南韓軍方與情報當局報導，北韓會遴選出身良好、在著名大學受過教育的年輕女性，將她們送進特務學校受訓後，派往大陸各城市，佯稱自己是在大陸的朝鮮族人，透過在酒店等場所做侍應生，向來自南韓與日本的商界人士及政府官員蒐集情報。1060215

(中央社)