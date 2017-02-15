前網壇球后丹麥甜心愛上NBA球員

西洋情人節是告白的日子，前網壇球后「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪便在個人社群網站頁面向NBA聖安東尼奧馬刺隊的大個子大衛．李（David Lee）示愛。

瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）在網站的貼圖照片裡，她臉龐帶著幸福的笑容手捧玫瑰花，一段留言更是閃到不行，「大家情人節快樂！我是個幸運的女孩！謝謝你@大衛．李」。

不過看過她在個人的IG頁面，不吝惜與大家分享好身材的泳裝照，還有她的網壇生涯累計23個單打封后、2個雙打冠軍，因征戰球場獲得的獎金累積超過1900萬美元，羨煞多少人，所以說幸運的應是大衛．李。

瓦芝妮雅琪先前即已曝光，與大衛．李和馬刺諸將的合照，愛情萌芽不言而喻，如今在情人節的放閃告白，可說體壇又多了一對佳偶。1060215

(中央社)