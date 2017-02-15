12強美國隊投手史博威 加盟桃猿隊

世棒12強賽美國隊投手史博威（Zeke Spruill）與中職桃猿隊簽下合約，桃猿新球季3名洋將全數到位。

中華職棒Lamigo桃猿隊今天宣布，延攬洋投史博威加盟，新球季的3名洋投到齊。

27歲的右投史博威，在小聯盟8個球季共拿下52勝；期間也曾短暫上過大聯盟，在大聯盟留下1勝3敗的戰績。

史博威在2015年成為世界12強賽美國隊的一員，當年他在4強戰主投5局，率領美國隊擊敗墨西哥隊挺進冠軍戰。

史博威曾在2016年效力韓國職棒起亞虎隊，在韓國職棒出賽30場，其中29場是先發，拿下10勝13敗，防禦率5.27的成績。

史博威與已經來台報到的賽格威都是12強賽美國隊的好戰友，如今又同在桃猿成為隊友，對此史博威表示，賽格威有告訴他一些關於這裡的資訊，其實他一直知道台灣的棒球水準很高，他會好好調整自己的步伐，幫助這支球隊拿下冠軍。1060215

(中央社)