應采兒得女無望 怨陳小春「吃飽就睡」不辦事
女星應采兒7年前嫁給陳小春，育有一兒，去年應采兒透露有意生女集「好」字，期間一度傳出應采兒有喜，但已被她否認，昨(14日)逢西洋情人節，應采兒在IG分享夫妻合影，翻白眼抱怨說：「情人節+Anniversary 但吃飽就睡，什麼鬼啊」，透露至今仍難生女主因都是老公不「辦事」，笑翻網友。
應采兒去年在節目中對未來期許，希望十年後家裡晉升成一家四口，有兒子、女兒的陪伴，被解讀為拚女成功，之後否認：「我是有生女兒的計劃，不然我回家幹嘛？」昨她與陳小春約會慶祝情人節與結婚7周年，沒想到吃飽後陳小春一頭栽進被窩，讓應采兒忍不住虧：「什麼鬼啊」，粉絲噴笑說：「老啦春哥」、「那妳還想幹嘛」、「No sex?」
(中時電子報)
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