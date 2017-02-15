尋找幸運8 香格里拉台南遠東國際大飯店8週年送驚喜
你的身分證有8嗎？香格里拉台南遠東國際大飯店歡慶8周年，3月1日起至31日推出一系列住房餐飲優惠，驚喜首推「尋找幸運八」國人住房禮遇，只要透過飯店訂房入住，出示含有數字8的身分證件，即可享當日最佳優惠房價88折。
此外，餐飲也同步推出台南市民優惠，週一至週五蒞臨醉月樓中餐廳、遠東Café自助餐廳、尚酒吧牛排龍蝦餐酒館、大廳茶軒及品香坊外賣部，享指定商品8折。
香格里拉國際酒店集團目前於全球擁有與管理95家品牌酒店。2009年3月開幕的香格里拉台南遠東國際大飯店，即將邁入第8年，一直深獲國內外旅客喜愛、榮獲多項國際大獎，並於日前連續7年獲TripAdvisor旅行者之選獎肯定，名列「台灣前10大最奢華飯店」與「25大熱門酒店」，更見證台南觀光產業蓬勃發展。
(中時)
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