學測成績明公布 「大學生甘單App」幫落點分析

落點預測軟體 「大學生甘單App」今年推出結合成績單簡訊接收服務，只要考生們下載並安裝App，就能在收到大考中心發送成績簡訊的同時，得到最即時、自動化的學測成績落點分析。

除了學測成績外，個人性向也是選校系時的重要考量，「大學生甘單App」跟大考中心資料庫合作，只要考生登入大考中心網站再透過App掃描網站QR code就可取得個人探索量表的性向測驗結果，App利用交叉篩選就可幫考生找到符合成績門檻又兼具性向的理想校系。

巨微雲集董事長王志高說，今年大學生甘單App免費開放「即時戰友分析」，並增加了大數據查詢功能，考生可在正式繳交志願卡前，透過大數據觀察了解各個校系的即時熱門程度，以及同校系競爭者間成績差距，可成為考生調整志願序的參考。

大學生甘單推出4年來，已提供12萬以上考生做超過50萬次的落點預測分析。

(中時)