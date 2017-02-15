北韓使館要求索回金正男遺體

圖為金正男接受韓國媒體訪問後揮手致意的資料照。（圖/韓聯社）

北韓領導人金正恩同父異母的長兄金正男在馬來西亞遇害，馬來西亞蘭莪州刑事調查主任法茲里已向馬來西亞媒體表示，死者確認為金正男。傳北韓已透過駐馬來西亞使館提出金正男遺體運回北韓要求。

據馬來西亞《星報》報導，金正男在機場診所接受治療後被移送到馬國布城醫院，但不幸身亡，遺體今(15)日在進行解剖檢驗。北韓駐馬來西亞使館已提出索要金正男遺體的請求，馬方將於15日進行驗屍後將死者遺體交給北韓。

(中時電子報)