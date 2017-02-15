北市公幼106學年度 增16班480個名額
台北市106學年度公立幼兒園招生公告出爐，今年度將增加16班、480個名額，共提供1萬8855個名額，錄取率可望超過去年的69％。值得注意的是，公幼新增一項招生規定，若欲進入公幼，除幼兒需設籍台北市，父母其中一方或是監護人也必須設籍於同一戶。
根據招生公告，今年公幼仍分2歲專班、3至5歲混齡班，但往年招生皆額滿的10所公幼各增1班混齡班，另2所增2班，另甫完成校舍補強的中正幼兒園也會從3班恢復為5班，全市共增加16個混齡班。除2至5歲弱勢幼兒可優先進入公幼，5歲幼兒也可優先入園，接續分別為4歲、3歲幼兒。
教育局長曾燦金表示，加上16班、480個名額後，全市公幼名額達1萬8855個，擴大4至5歲幼兒入園機會，但也會保留800餘個名額給3歲幼兒。招生作業將於5月24至26日分三階段辦理。
各階段每位幼兒以登記1園為限，登記時間自5月24日至26日，每天早上8時30分至下午1時，若登記人數超額，隔天下午2時起電腦抽籤，報名當日確定錄取者，下午2時至4時報到。
(中時)
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