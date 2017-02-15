跌倒受傷後現身 張忠謀：傷勢已好

(中央社記者鄭景雯台北15日電)台積電董事長張忠謀日前在夏威夷跌倒受傷，回台後今天首度在媒體前談傷勢，他的右眼仍明顯看出傷痕，他說，傷勢一週前已經好了，已開始上班。

中華文化總會今天下午2時在晶華酒店召開執委會，張忠謀身為執委之一，今天下午特別出席會議，也是他受傷後，首次在媒體面前談傷勢。

現場觀察張忠謀，在右眼上下周圍，仍可清楚看見傷痕，他說，傷勢一週前已經好了，已開始上班。1060215

(中央社)