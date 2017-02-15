中市靚女警激似周子瑜 報到首日引轟動
25歲女警周瑜上個月到台中市警二分局育才派出所報到，有民眾見她在街頭巡邏，頓時被她明眸大眼及亮麗外表吸引PO照上網，人氣頓時高漲，日前周瑜協助迷途少女回到媽媽身邊，同事及鄰里獲知讚賞「機伶正妹」，其外型與韓團女神周子瑜有幾分神似且名字僅差1字，短短1個多月，「在分局造成轟動」。
報考行政警察特考，受訓期滿，今年1月分發到育才派出所實習，周瑜穿著警察制服被拍下美美的照片，身高165公分、體重50公斤，明眸皓齒笑起來跟女神周子瑜超激似；周不僅外型出眾，日前1名在一中商圈走失的郭姓少女急著找媽媽，她利用人臉辨識系統，逐筆過濾資料，在1小時內成功聯絡郭女母親帶回。
周瑜表示，因嚮往為民服務的警察工作，毅然決定報考警察特考；對於周瑜亮麗外表，她的同事表示，常有學長會送她花、下午茶、宵夜，同事們也樂得教導工作上難題，分擔吃不完的零食；周的學長也說，林到派出所報到首日，就有其他分局員警及民眾來電問她的背景迅速爆紅的程度，被稱為「瞬紅靚女警」。
(中時)
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