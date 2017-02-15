不滿蝶戀花沒給交代 治喪協調會氣氛火爆

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蝶戀花旅行社賞櫻團13日晚發生重大車禍，造成33死，今天在北市第二殯儀館進行治喪協調會，家屬不滿19日出殯流程太快，要求蝶戀花給交代後才能出殯。

蝶戀花旅行社負責人周繼弘、北市代表、旅行公會代表今天下午在二殯舉行治喪協調會，家屬要求周繼弘說清楚出事的車子為誰所屬，周繼弘僅鞠躬，沒有回答，引爆家屬情緒，現場氣氛火爆。1060215

(中央社)