國道3號火燒車 駕駛急停路肩跳車逃火劫

國道3號發生火燒車，彰化縣消防第一大隊緊急滅火。（吳敏菁翻攝）

國道3號火燒車，轎車一下子燃成烈焰，燒成一團廢鐵。（吳敏菁翻攝）

國道3號發生火燒車，彰化縣消防第一大隊緊急滅火。（吳敏菁翻攝）

國道3號北上185公里處今天上午10時發生火燒車，39歲張姓駕駛小轎車行經和美段，車頭突然冒煙，並竄出火苗，駕駛眼見矛頭不對，緊急將車子停在路肩，人才下車就「轟！」的巨響，火苗點爆油缸，霎時燃成一團烈焰，彰化縣消防第一大隊緊急趕赴，半小時撲滅火勢，沒釀成國道阻塞。

「好險！怎麼會這樣？」這起火車燒，轎車付之一炬，燒成一團廢鐵，駕駛驚魂未定，表示才想下車察看，就爆炸、燒起來了，初步研判可能是水箱或油管破裂，造成洩漏，不然就是電線斷路、引擎過熱等，國道警察表示，肇事原因還待進一步調查。

(中時)