城城舊愛昔爆肥 沒工作靠友接濟
過去曾和郭富城傳緋聞的香港女星苟芸慧，早前因為甲狀腺問題導致身材爆肥，這讓過去是選美小姐的她可說相當挫折，她近來受訪，更說自己在這段忽胖忽瘦的期間，可說是嘗盡人間冷暖，坦言因為身材問題沒工作，一度還得靠友接濟才能生活。
苟芸慧過去因為甲狀腺問題，最胖曾到180磅(約82公斤)，加上水腫，她身形與選美時的穠纖合度差很大。她最近接受香港媒體訪問，透露自己先前就因太胖被導演罵，直指她再胖下去會沒戲拍，更說因為身材問題，品牌活動全喊卡，當時的公司也沒安排工作給她，讓她嘗盡人情冷暖。
不過在自己最低潮時，苟芸慧好在還有朋友幫忙，主動陪她看醫生，又接濟她生活，讓她相當感動。而在詢問許多前輩意見後，她也決定離開前東家出去闖闖，不僅瘦身有成，更有計畫拍寫真集，她認為只要是健康的性感，背部全裸都不排斥！
(中時電子報)
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