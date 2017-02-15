自製牛軋糖當伴手禮 打下口碑生產上市

鄭楓寧以手工製作牛軋糖送禮，大受歡迎每年送出上萬份，打下口碑推出Sandy Candy品牌生產甜品。（陳淑芬攝）

Sandy Candy甜品旗艦店開幕。（陳淑芬攝）

從事國際貿易40多年的鄭楓寧，以自製手工製作牛軋糖送禮，大受歡迎竟送出口碑，3年來每年都送出上萬份牛軋糖伴手禮，在友人鼓勵支持下推出Sandy Candy品牌生產甜品。她說，堅持要以美食創藝，生產用料實在、衛生安全的甜品。

Sandy Candy甜品由宏全盛集團仙蒂公董事長鄭楓寧所創設，旗艦店位於中市華美街二段，15日舉行剪綵開幕儀式，會場擠滿前來捧場的宏全盛集團相關合作廠商及友人，氣氛喜氣熱鬧。

鄭楓寧說，她從事國際貿易40年，做過建築、石化，且是世界第四大食品公司Hero集團旗下品牌大中華區總代理，合作客戶遍及世界各地，熱心朋友建議她以牛軋糖做饋贈伴手禮，但她發現部分牛軋糖的純白色澤，並非天然奶的原色，品質不甚理想，而興起自製手工牛軋糖的念頭。

「賣牛軋糖，是無心插柳」鄭楓寧熱愛手工烘焙點心，但不愛甜食，個性喜歡與人分享美食，抱持一股精緻送禮的熱忱，自2013年起與經驗老到的師傅以法國奶源、夏威夷火山豆等食材一起研製出純天然牛軋糖，還以精緻鐵盒包裝成精緻伴手禮，致送給國內外廠商及朋友。

鄭楓寧的手工牛軋糖，每顆約一口大小較傳統牛軋糖小，口感質軟奶香濃郁，咀嚼間還有顆粒狀火山豆的驚喜，打下了美味優質的好口碑，鄭楓寧每年都要送出上萬份伴手禮，送禮佳評如潮讓她建立自信心。

鄭楓寧說，她在2013年到香港與Hero集團開會，帶著牛軋糖當會議點心，沒想到，連總裁都讚不絕口，不但開口預定這項拌手禮，離席前還抓了兩把走，讓她印象深刻。在廠商及朋友的鼓勵支持下，她決定以高品質食材製成高規格甜品上市。

鄭楓寧表示，每次黑心食品點名到台灣，都令她難過，她堅持不計成本生產用料實在、衛生、營養、健康和安全的甜點，目前已研發牛軋糖、堅果豆台及鳳梨酥等甜點，除店面外，未來將再規劃網路訂購。

(中時)