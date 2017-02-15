「假如我是真的」翻版 假軍情局少將騙倒兩岸富商

只有上兵退役的53歲男子盛重遠，卻假冒軍情局少將打通政商關係，並藉此向曾任二屆北京政協的大陸富商韓志軍騙得280萬元，並誘騙藝人吳宗憲到澳門演出，總計從2013年迄今騙得數萬，遭到新北市憲兵隊逮捕後移送新北地檢署聲押獲准。

據了解，盛重遠打著軍情局少將名號認識了不少政商界人士，並透過關係認識了曾任北京政協的韓志軍，還為韓辦妥入台簽證以獲得信任後，再遊說韓志軍移民加拿大、購買商務艙機票等，前後向騙取了280萬元。

韓志軍指出，他知道台方軍情局有個盛姓將軍，加上其又能拿到入台簽證，因此才會對盛重遠之說不疑。韓志軍遭騙後，還特地於去年11月間來台，向憲兵單位舉報盛重遠詐欺。

另外，聲稱自己是「陸官55期」的盛重遠，還稱為營救在大陸遭俘的我方情報人員，但擔心政府撥款延誤，向某殯葬業老闆「借」了100萬元，並表示經費下來再歸還，結果這100萬元最後不見蹤影。

盛某借錢不還，卻又謊稱可以為這名殯葬業者爭取某軍方醫院太平間的經營權，但需要450萬元活動費，老闆付錢之後又沒下文。盛在去年3月傳簡訊表示：「此世對不起您們賢伉儷，如有下世，一定努力償還給二位…請原諒我，選擇與這世界說再見！」這殯葬業老闆收到簡訊後，趕赴盛重遠永和住處，發現盛某還活得好好的，當場要求盛重遠寫下切欠條並簽署本票。

離譜的是，盛某簽下欠條，署名居然還是「官校55期，陸軍少將....」。

除了騙大陸富商、台灣殯葬業者，藝人吳宗憲也遭盛重遠當成幌子，騙去澳門賭場演出。

新北憲兵隊13日將盛重遠逮捕到案，訊後移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後以盛重遠有逃亡、反覆實施之虞將他聲押禁見獲准。

(中時)