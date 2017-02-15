毒蟲出入監15次 藏槍毒又被逮竟求吸食止癮

林男出入監15次，剛出獄仍不悔改，再度落網還要求景讓他吸毒止癮，遭當場喝斥。(劉宥廷翻攝)

綽號「宋仔」的36歲林姓男子出入監獄15次，3個月前才剛出獄仍不知悔改，不僅持續吸毒，還在家中藏有槍彈；高市刑大持搜索票登門搜索，起出1把改造手槍及19顆子彈、武士刀，另還搜獲海洛因30.2公克，離譜是，林男被帶回問訊時，毒癮發作難耐，拜託警方能讓他吸食止癮，當場遭拒喝斥，依毒品、槍砲送辦。

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(中時)