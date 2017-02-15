國5翻車 洪秀柱：政府不應推責給勞工

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國道遊覽車翻覆造成嚴重傷亡，中國國民黨主席洪秀柱今天表示，非常遺憾交通部身為主管機關，一開始就定調是駕駛問題，未查清楚前就把責任推給勞工，希望通盤檢討。

國民黨中常會下午開會前，全體出席人員為罹難者默哀，也為傷者祈禱，盡快平安康復。

洪秀柱說，政府本務是照顧勞工，當政府應該承擔的時候，在責任還沒查清楚前，不應該在第一時間責任還沒查清楚，就把責任推給勞工，希望通盤檢討勞工死傷事件，導遊、司機職業安全保障納入檢討範圍，落實勞保、加強證照查驗。

洪秀柱說，國民黨身為最大在野黨，應負起監督責任，會請智庫好好研究，邀集旅行從業人員，收集勞資意見與黨團溝通。1060215

(中央社)