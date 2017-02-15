悼念日治時期死難人民 星國祭禮莊嚴肅穆

新加坡今天舉行第50屆悼念日本占領時期死難人民祭禮，也紀念新加坡在二戰淪陷75周年，新加坡民防部隊在祭禮進行前響起「解除警報」，共約1200人出席祭禮，過程莊嚴肅穆。

新加坡中華總商會今天上午在美芝路，日本占領時期死難人民紀念碑前舉行第50屆祭禮。

擔任祭禮主賓的文化、社區及青年部部長傅海燕指出，每年悼念儀式共同紀念先輩，同時弘揚先輩捍衛新加坡所付出貢獻及努力，不斷提醒新加坡年輕的一輩捍衛新加坡的重要性，強調保衛國家是每一個分子責任。

新加坡中華總商會會長蔡其生受訪說，每年2月15日總商會會舉辦日本占領時期死難人民悼念公祭，50年來風雨無阻，達到以史為鑑、居安思危的目的

他指出，今年也是新加坡在二戰淪陷75周年，希望新加坡永遠國泰民安，了解和平得來不易，同時希望團結新加坡人民，繼續建設國家經濟，促進種族和諧，維護新加坡的和平及穩定。

今天約有1200人出席祭禮，包括中華總商會董事、駐新加坡的外交使節、各族的商會社團、宗教界代表、退伍軍人、學生代表及罹難者家屬等。各界代表也到紀念碑獻花致敬。

這項祭禮活動1967年開始舉行，中華總商會希望透過悼念儀式，提醒新加坡年輕一代牢記日治時期的悲慘日子，讓新加坡人民了解自由與和平的可貴，以及全民防衛的重要性。

1942年2月15日，英軍向日軍投降，新加坡進入3年半的日據時期。1060215

(中央社)