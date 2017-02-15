一銀盜領案 北檢考量判刑太輕提上訴

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台北地院日前審結「一銀盜領案」，被告安德魯等3人均判處有期徒刑5年。台北地檢署檢察官收到判決書後，考量判刑太輕等因素，向法院提起上訴。

這起ATM盜領事件發生在去年7月10日晚間，有民眾目擊第一銀行台北市古亭分行提款機不斷吐鈔，且有2名竊賊疑心虛逃逸；檢警獲報後積極緝兇。

北檢調查發現，全案共22名嫌犯，僅主嫌安德魯（Peregudovs Andrejs）、車手米海爾（Colibaba Mihail）及潘可夫（Niklae Penkov）相繼在宜蘭縣、台北市區飯店落網，其餘19人案發後搭機潛逃出境，已發布通緝。

北院法官開庭審理後認定，安德魯、潘可夫與米海爾等3人，共犯無故變更、刪除他人電腦之電磁紀錄等罪，均判處有期徒刑5年，併科新台幣60萬元，全案可上訴。

然而，本案去年9月13日偵結時，北檢認安德魯等3人涉犯12罪，建請法官各量處有期徒刑12年，但北院判處安德魯等3人有期徒刑5年，外界認為相差甚多。1060215

(中央社)