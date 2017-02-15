林園廠又見火光？中油澄清：正常歲修

中油林園廠歲修，燃燒塔冒煙的照片被民眾PO上臉書，還以為又發生空氣汙染。（翻攝自臉書「林園五四三」）

中油石化事業部林園廠去年因頻頻跳俥，被高市環保局重罰，也引發民眾不滿，15日上午林園廠廢氣燃燒塔再度發出火光，附近居民直覺又出狀況，上臉書ＰＯ文詢問，但中油昨日已在石化事業部官網預告，因新三輕例行停爐大修，燃燒塔火光為正常反應，盼鄉親包涵。

臉書不公開社團「林園五四三」今天有網友貼出2張中油燃燒塔冒火光、黑煙照片，質疑「中油開始發火、嚴重汙染空氣」，立即引發網友回應「日復一日啊」、「想開點！林園從以前到現在人稱工業區」、「高官呢？民意代表呢！出來說句話吧」。

不過，也有網友翻出中油14日在官方網站貼出的公告，解釋今天冒煙是歲修正常現象，請鄉親不必太驚慌。

中油石化事業部公告表示，新三輕工場例行性大修停爐工作，預定於106年2月14日至15日進行，期間「廢氣燃燒塔」將間歇性排放火光，請鄉親包涵、見諒，並強調中油公司一定持續全力以赴，做好工安與環保，把影響降到最低。

(中時)