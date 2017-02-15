林園廠又見火光？中油澄清：正常歲修
中油石化事業部林園廠去年因頻頻跳俥，被高市環保局重罰，也引發民眾不滿，15日上午林園廠廢氣燃燒塔再度發出火光，附近居民直覺又出狀況，上臉書ＰＯ文詢問，但中油昨日已在石化事業部官網預告，因新三輕例行停爐大修，燃燒塔火光為正常反應，盼鄉親包涵。
臉書不公開社團「林園五四三」今天有網友貼出2張中油燃燒塔冒火光、黑煙照片，質疑「中油開始發火、嚴重汙染空氣」，立即引發網友回應「日復一日啊」、「想開點！林園從以前到現在人稱工業區」、「高官呢？民意代表呢！出來說句話吧」。
不過，也有網友翻出中油14日在官方網站貼出的公告，解釋今天冒煙是歲修正常現象，請鄉親不必太驚慌。
中油石化事業部公告表示，新三輕工場例行性大修停爐工作，預定於106年2月14日至15日進行，期間「廢氣燃燒塔」將間歇性排放火光，請鄉親包涵、見諒，並強調中油公司一定持續全力以赴，做好工安與環保，把影響降到最低。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。