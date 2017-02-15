台茂機捷A10假日接駁車 好禮1加1

我要評比

搭乘「台茂假日接駁車」，可享「好禮1+1」，18日至4月4日於假日接駁車服務期間，憑A10站打卡合照的FB畫面加上身分證件，可至4F卡務中心領取「特別商品券100元」。

若再加入台茂APP申請虛擬MORE利卡會員，可再獲得「電子商品券100元」（活動期間每人限領1次），最多可獲得台茂商品劵200元。

(中時)