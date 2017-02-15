平鎮推動微旅行 規劃4條導覽路線
平鎮古名「安平鎮」，平鎮區公所以「客家文化」為發展重點，納入包括伯公廟、大瓦屋、紅磚拱橋、八角塘及安平鎮之役古戰場遺址等景點，平鎮區長何明光表示，推動平鎮微旅行，讓國人可藉平鎮微旅行瞭解平鎮過去歷史，也看見平鎮之美。
平鎮區長何明光表示，平鎮微旅行以介紹安平鎮庄為主題，規劃包括文學產業路徑、安平鎮之役路徑、埤塘水圳生態及廟宇文化與客家文學等4條導覽路線，並配合包括社造博覽會、桃園花彩節、安平鎮庄客庄微旅行空間營造駐點計畫、綠水溪客家埤圳生活空間營造工程、一區一特色「來去客庄－漫遊平鎮推廣方案」、平鎮區石門大圳倒虹吸工段自行車道新建工程等建設，提升平鎮微旅行內容豐富性及多元性。
何區長說，未來待軟硬體設施完善後，預計參與人數可提升至每年3,800人，區公所也將持續爭取經費，將微旅行逐步延伸到包括忠貞龍岡、南勢山仔頂等區域，讓大家一同品味平鎮各地的故事。
(中時)
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