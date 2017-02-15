UA大手筆 要搶皇家馬德里球衣贊助
去年股價慘跌40%的美國運動品牌Under Armour（UA），今年尋求再突破的機會，決定將大筆經費撒向歐洲足球，據傳UA將以每年1.5億歐元（約49.4億台幣）的價碼，向西甲豪門皇家馬德里洽談球衣贊助，而皇馬目前的球衣贊助商是adidas，據傳年贊助費用是4000萬歐元（約13.1億台幣）。
這並非UA首度贊助歐洲職業足球隊，自2011年起曾贊助英超熱刺隊，但本季結束後，熱刺的球衣贊助就會改為Nike，UA希望繼續在歐陸打造灘頭堡，更一舉看上有「銀河艦隊」稱號的皇家馬德里，開出堪稱天價合約，據了解此價碼與Nike去年與西甲另一豪門巴塞隆納與Nike續約價碼相差無幾。
消息來自西班牙當地媒體《馬卡報》，皇馬自2012年起就與adidas合作球衣贊助，並續約至2020年，但去年就該談延長合約，雙方卻遲遲未曾交涉，讓UA有了介入空間，如今砸下重金希望爭取皇馬進入UA版圖，儘管陣中頭號球星C.羅納多已與Nike簽下終身契約，但UA對全球知名度與經濟價值數一數二的皇馬隊仍有極大興趣。
(中時電子報)
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