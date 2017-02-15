「槿汐姑姑」孫茜生了！在美順產兒「小老虎」

孫茜去年8月宣布懷孕。（圖／取材自孫茜微博）

蔡遠航開心在朋友圈證實老婆生了。（圖／取材自微博）

蔡遠航透露孫茜母子均安，受到大批祝福。（圖／取材自微博）

因飾演《後宮甄嬛傳》「槿汐姑姑」一角走紅的大陸女星孫茜，2013年和交往6年的富商男友蔡遠航結婚，並於去年8月宣布懷孕，今（15日）傳出在美國生下兒子，母子平安，受到大批道賀。

孫茜昨（14日）情人節，才開心在微博發文道「我家不著急的小寶寶，都倒數計時啦，你可真是耐得住性子的小情人」，滿滿幸福感藏不住，今就傳出她在美國順產生下兒子，恰巧美國今天才是情人節，可說是「前世情人」真會挑日子報到，而老公蔡遠航隨即在朋友圈發文證實喜訊，「終於，我們的小王子降臨了。」

蔡遠航還曬出兒子小腳丫以及和產後孫茜的合照，透露兒子重約3500克，據悉，寶寶小名為「小老虎」，父母希望他健康、茁壯成長，最後他也不忘感謝妻子，甜喊「老婆辛苦了」，喜訊一曝光，網友紛紛湧入留言道恭喜。

(中時電子報)