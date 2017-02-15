「賈靜雯舊愛」黃建群53歲再當爸 喜迎大眼Q女
53歲本土劇男星黃建群曾被冠上「賈靜雯舊愛」封號，2015年他奉女成婚小13歲女友，上月傳出妻子懷了第二胎，媒體報導本月3日黃太太順利剖腹生下二女兒，重3105公克，據悉二女兒遺傳了黃建群大眼五官，未來也是個小美女。
黃建群過去曾演出《台灣靈異事件》、《長男的媳婦》等劇，當年他以帥氣挺拔外貌拍攝刮鬍刀廣告走紅，也因一雙桃花眼惹過不少緋聞，1997年他跟王百瑜離婚，女兒如今已20歲，前年黃建群浪子靠岸，與圈外小13歲女友奉女成婚，兩人先登記後低調宴客，沒刻意對外公布。
上月黃建群接受專訪，透露老婆又懷了二女兒，他表示本有意要結紮，沒想到又意外懷了一胎，據《蘋果日報》報導，黃建群妻子本月3日剖腹順產二女兒，寶寶遺傳了他一雙電眼，而黃建群對再度當爸有喜也有憂，說：「所有事情又要再來一次。」
(中時電子報)
關鍵字：黃建群
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