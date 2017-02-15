上班擠雙黃線 台積電前加裝百公尺安全桿
竹科園區二路因緊鄰台積電廠房，不少從對向車道趕上班的騎士，常整排機車停在雙黃線上待轉，尖峰時段險象環生，園區獲報後趕緊加裝約百尺安全分隔桿，警方同時站在停車場前站崗指揮，盼上班族能珍惜生命安全。
竹科園區二路採雙向雙線同車，上班時段汽機車潮洶湧，來向、對向都要轉進台積電，塞車狀況時有所聞，雖採雙黃線禁止對向車道直接左轉，但不少趕上班的騎士等不及，懶得到路口待轉，常涉險違規左轉。
日前1名竹科上班的網友，開車經過台積電前，發現不少機車騎士整排斜停在雙黃線上，趁來向車潮稍減或等紅燈時，魚貫切西瓜穿越，網友痛批「太危險！」建議相關單位加設指標或防護措施。
園區接獲通報後，火速在雙黃線上加設整排安全分隔桿，一時之間果然有效減少違規左轉等情形，只是今天又有網友爆料，部分新裝的安全桿已經被撞斷，恐怕是趕著上班的人不小心擠斷的。
記者實地早訪，發現安全桿已補齊，加裝約百公尺一路延伸到路口，警方一早派出2名員警到台積電前停車場站崗，產生明顯的嚇阻作用，有網友建議乾脆裝設分隔島一勞永逸。
(中時)
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