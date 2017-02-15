勞資爭議多 勞動部：積極協助勞工
勞動部今天重申，面對重大勞資爭議案，都會竭盡所能的透過各種方式，積極協助勞資雙方進行溝通與協商，避免勞工權益受損。
國道收費員自救會、台鐵產業工會跟復興航空企業工會今天至勞動部前抗議。
對此，勞動部回應一定會積極協助勞資雙方，避免勞工權益受損。勞動部說，有關國道收費員自救會一案，政府已履行承諾，補貼專戶新台幣6億元財源已全數到位。農曆年前(1月24日)每位收費員也都先行發放15萬元，共計已發放1.3億元，剩餘補貼費用也將於3月31日前發放完畢。
勞動部強調，政府一切作為除須依法行政外，更應符合社會大眾期待，因此，無法依自救會要求，非會員「禁搭便車」適用補貼專案。
台鐵一案，勞動部說，台鐵員工工時安排，如涉及人力問題，應積極加強增補人力，妥適安排人員輪班出勤及休假。員工春節期間輪班與休假的爭議，因涉及勞工個別排班、休假狀況認定，台鐵局應就個案情形予以釐清，勞動部將適時提供協助。
至於台鐵懲處一事，已由獨立專業的不當勞動行為裁決委員會依法審理中。
復興航空企業工會部分，勞動部說，將持續協助台北市政府勞動局再行召開協商會議，並呼籲勞資雙方仍應秉持和平理性態度於協商會議中積極溝通，儘速達成協議。
勞動部呼籲勞資雙方及自救會仍應以溝通代替陳抗，與政府共同思考解決方案，才能使爭議儘速解決，以爭取勞工最大福祉。1060215
(中央社)
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