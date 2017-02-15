透視主播邱薇而認嫁 被富尪封口拒專訪

「透視主播」邱薇而回應秘婚一事，認了已升格人妻，但嫁的不是富豪之家。(取材自邱薇而臉書)

曾被應召站邀約以百萬代價陪富商的「透視主播」邱薇而，36歲的她，喜爆2015年底已秘密登記結婚，對方是大她14歲的富豪Joseph(陳讚聲)，傳老公家世不簡單，本身是馬場老闆的他，家族不僅在新北地區擁有市值上百億的多筆土地，家庭成員還不乏黨國大老、北部大地主等有力人士，邱薇而等同嫁入豪門，面對爆料，稍早她po文回應，認了已是人妻，然否認老公是豪門。

邱薇而曾擔任新聞主播也曾播報氣象，形象甜美可愛。(中時資料照片)

「透視主播」邱薇而被爆早已秘密嫁入百億豪門之家，傻大姐個性深得老公歡心，還傳私下會跟另一半玩「員外與丫鬟」的變裝遊戲，把老公一顆心收拾得服服貼貼，而稍早她親自上臉書po文回應，感謝粉絲一路上的支持，陪伴她走低潮，「薇而邁入人生的新階段 感謝寶貝們給我好多的祝福 真心謝謝你們」，等於認了已結婚。

至於外傳另一半家世顯赫一事，邱薇而也解密老公真實身分，澄清先生不是豪門，並表示「我們很努力在生活」，同時，順帶提及另一件感情事，寫道「薇而也沒有跟劉媽媽兒子交往唷」，間接回應之前的緋聞。

據《蘋果日報》報導，邱薇而當初是在朋友的婚宴上，與另一半陳讚聲認識，對方是澳美佳馬術俱樂部負責人，兩人交往了2年，她讚老公個性成熟，讓她學習很多，小倆口已於2015年12月10日登記結婚，宴客時間還在商量中，邱薇而更透露，跟陳讚聲與前妻生的15歲女兒相處融洽，不介意多個現成女兒，至於甚麼時候自己生一個，則是順其自然。

至於嫁入豪門之說，邱薇而表示女生過30歲都會希望遇到好對象跟緣份，「找對象並不是大家想得那麼簡單，也要2人個性合得來，但大家往往只看到結果，我過去交的對象也不是有錢人」，而原本預定下午要接受專訪的她，行前臨時以「臉過敏」及「家裡希望低調」取消行程，不要婚事再受關注。

邱薇而臉書全文：

謝謝寶貝們一路支持薇而 在低潮依舊給我鼓勵替我加油打氣 沒有離開

薇而邁入人生的新階段 感謝寶貝們給我好多的祝福 真心謝謝你們 也希望寶貝們能繼續給薇而寶貴建議 讓薇而在人生的道路上能寶貝們一起繼續進步

另外澄清一下報導內容唷

我先生不是豪門啦 我們很努力在生活

薇而也沒有跟劉媽媽兒子交往唷

(中時電子報)