劉詩詩美到發光！解放裸背夢幻像仙女。（圖／取材自芭莎珠寶微博）

劉詩詩與吳奇隆2015年舉辦浪漫海島婚禮，小倆口婚後感情甜蜜，儘管兩人工作滿檔，仍會抽空互相探班，夫妻倆在片場恩愛模樣讓人稱羨。尤其劉詩詩成為人妻後，一舉一動都備受矚目，而今劉詩詩為雜誌拍攝封面照片曝光，她化身花仙子，夢幻如仙女。

劉詩詩為雜誌拍攝封面照今曝光，她化身花仙子，舉手投足散發公主高貴氣息，演繹清新雋永的浪漫氛圍，美得無與倫比，劉詩詩也解放白皙美背，夢幻有如仙女，模樣美爆。

(中時電子報)