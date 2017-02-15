全國漆彈大賽 今年增親子組競技

2017「全國漆彈大作戰 」將於在3月25日起震撼登場，2月17日起報名 ，社教館今天召開記者會，並有現場實戰示範 。（呂素麗攝）

2017「全國漆彈大作戰 」將於在3月25日起震撼登場，2月17日起報名 ，社教館今天召開記者會，並有現場實戰示範 。（呂素麗攝）

2017「全國漆彈大作戰 」將於在3月25日起震撼登場，今年增加親子組 ，今天記者會有現場實戰示範。（呂素麗攝）

2017「全國漆彈大作戰 」將於在3月25日起震撼登場，2月17日起報名 ，今年新增親子組，高市教育局主秘游淑惠、家教中心主任沈素甜（後左三、四）歡迎親子組隊競技。（呂素麗攝）

由高雄市社教館舉辦的「全國漆彈大作戰」今年邁入第14年，2月17日至3月10日受理報名，並將在3月25日起震撼登場；由於極具刺激與挑戰、深受年輕學子喜愛，每年都吸引全國逾1700名好手參加，競爭非常激烈；今年除國中及高專組外，首度增加親子組，免報名費，歡迎親子組隊競技。

教育局主秘游淑惠表示，全國漆彈大賽富刺激性兼具挑戰性，還有團隊榮譽感，深受學生族群青睞，每年都吸引來自全國超過10縣市、逾1700位選手參加。

她說，今年首度新增親子組賽程，免收報名費，預計有108對親子共襄盛舉，再由3對親子共6人組成1隊，會有36支隊伍互別苗頭戰鬥對抗，屆時將可在漆彈場看到父子上陣、母女同場激戰的精彩畫面；也讓青少年家長親身體驗孩子們所愛的活動，兼具家庭共學意義。

社教館館長沈坤佑指出，參賽年齡必須12歲以上，一般活動大多是由父母帶小孩參加，今年漆彈親子組則是因為小孩喜愛漆彈活動反過來帶父母來參加，這項創舉可讓青少年朋友及第1次體驗漆彈活動的家長們，能夠打得盡興、玩得過癮。

社教館今天在四維行政中心召開記者會，教育局長范巽綠、家教中心主任沈素甜、社教館館長沈坤佑等人都到場；現場有親子組登場實戰，沈坤佑帶著念國3的兒子沈秉弘參賽，沈秉弘有多年實戰經驗，打起漆彈不輸老爸；他說，剛開始打會害怕，後來多打幾次就不怕了，他曾獲高市長盃冠軍，與爸爸同組登場，他負責保衛，爸爸則負責殲滅敵人，很刺激。

社教館指出，今年比賽將高中組及大專組合成「高專組」，親子組和高專組選手將在3月25日及26日兩天比完所有賽程，而國中組在4月1日完賽，時間充裕的賽程規畫，讓選手玩得從容盡興。

「2017校園暨親子神槍手─全國漆彈大作戰」由教育局、家庭教育中心、社教館及高雄市漆彈推廣協會共同主辦，將受理144隊，包括國中組90隊、親子組36隊，總隊數以270隊為目標，預估將有1700位選手參賽，規模壯觀，是國內最大的漆彈賽事，盛況可期。

高專組及國中組各錄取前8名，獎金7000元至700元，親子組取前6名，獎金6000元至1200元；活動簡章及報名表可至該館網站最新消息下載。

(中時)