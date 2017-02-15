屏東牡丹國小人人會樂器 組團「六月天」

屏東牡丹國小發展成音樂學校、愛的學校。（林志成攝）

教育部長潘文忠今天到屏東牡丹國小參訪，6年級學生張恩佑等5人組成的「六月天」樂團，唱劉文正的歌「誰在眨眼睛」來迎賓。問張恩佑為何要唱老歌手的歌，他說，之前聽族人（排灣族）唱，覺得他們唱得不夠好，因此在學校努力學，一定要唱得比族人好。

張恩佑不只是會唱歌，還會彈鋼琴、吉他、打爵士鼓及玩BASS，這些音樂的才能，都是在學校裡面學得的，並將他們組成的樂團命名為「六月天」，希望可以跟「五月天」一樣棒。

在牡丹國小，張恩佑不是特例，學校103個學生，每人都至少會一項樂器。牡丹國小距離屏東市區2個小時車程，算是相當偏遠，之前曾面臨學生愈來愈少的問題，但楊瑞麟103年起來這裡擔任校長後，經過幾年努力，已脫胎換骨。

「教育要有傻瓜，我願意當那個傻瓜。」楊瑞麟自己是學音樂出身，因此他積極將牡丹國小發展成音樂學校，他向社會募集資源買樂器，並請自己音樂專業的同學來幫忙，現在學校「班班有鋼琴」、「人人會樂器」。

牡丹國小的孩子會什麼？楊瑞麟說，他們的學生會彈鋼琴、烏克麗麗、吹直笛、吹陶笛、打非洲鼓、打爵士鼓、組樂團、騎獨輪車、繪畫、舞蹈、玩直排輪、滑板、蛇板等，孩子們多才多藝，而且都是在學校學會，不必另外到才藝班去學。

此外，牡丹國小更發展以「LOVE」為主的的校園十景，包括直立式LOVE、LOVE之窗、LOVE台階等，成為全國知名的景觀校園，也帶動地方家長願意將孩子回鄉安置，在地就讀。

潘文忠表示，107課綱上路後，希望中小學生不要被升學困住，而是要多元學習。牡丹國小建構一個讓學生處處都可學習的機會，也激發了多元學習的可能性，他們小朋友學習會樂器及能力，相當厲害。

(中時)